Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ilk İran uçağı indi

20.09.2019 12:43

İran'ın başkenti Tahran'dan havalanan Tailwind Havayollarına ait charter uçak sabah 06.50'de Gazipaşa Alanya Havalimanı'na 168 yolcusuyla iniş yaptı. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda su tankı gösterisiyle karşılanan uçaktan inen yolculara çiçek takdim edildi.



Karşılama törenine katılan Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, uçuş hakkında bilgi verdi. Öztürk, "İranlı vatandaşlar da artık Antalya'nın, Alanya'nın, Gazipaşa'nın güzelliklerini görme imkanı olacak. Bildiğiniz gibi Gazipaşa Antalya Havalimanı'nın 11 destinasyonu vardı. İran'la birlikte bu sayı 12'ye çıktı. Bu yıl yaklaşık bu ay itibariyle 850 bin yolcu geldi. Yıl sonuna kadar 1 milyon 100 bin yolcuya ulaşmayı tahmin ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışında toplamda 27 noktaya uçuşlarımız var. Buna İran'ı da eklemiş olduk. Bunun iki ülke için de önemli olduğunu düşünüyorum. Buraya hem tatil yapmak için gelenler var hem de Alanya'da Antalya'da ciddi manada İranlı vatandaşlar var. Onların geliş gidişini kolaylaştırmak için hem de tatil yapmaları için güzel bir imkan bu. Ben tekrardan her iki ülkeye de hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu ilk uçağımız ama dediğim gibi haftada bir gün cuma günleri uçağımız Tahran'dan 06.50'de havalimanımıza inecek, bir saat sonra da yine Tahran'a geri dönüş yapacak" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA