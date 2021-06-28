Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Avion Express'in ilk seferini karşıladı
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Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Avion Express'in ilk seferini karşıladı

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Avion Express'in ilk seferini karşıladı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Vilnius'tan gelen Avion Express uçağını su takıyla karşıladı.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Vilnius'tan gelen Avion Express uçağını su takıyla karşıladı.

TAV Havalimanları açıklamasına göre, Airbus 320 ile düzenlenen uçuşla 123 yolcu, dün saat 18.20'de Gazipaşa-Alanya'ya geldi.

Gazipaşa-Alanya'ya ilk kez sefer gerçekleştiren Avion Express, bu rotada yaz sezonu boyunca haftada 3 kez olmak üzere karşılıklı toplam 35 uçuş düzenleyecek.

2021'de hava yollarının planlamalarına göre bugün itibarıyla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na 12 hava yolunun 10 ülkedeki 15 destinasyona uçuş düzenlemesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül, Avion Express Havayolları'nın Vilnius'tan gerçekleştirdiği ilk uçuşu karşılamaktan dolayı mutluluk duyduklarını aktararak, yolcularına güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak için çalıştıklarını kaydetti.

Akgül, "Ülkeler arasındaki uçuş kısıtlamalarının kademeli olarak kalkmasıyla birlikte dış hat trafiğimiz hızlı bir şekilde artmaya başladı. Yaz sezonu boyunca uçuşların artarak devam etmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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