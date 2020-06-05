Gazipaşa-Alanya'da uçuşlar başladı Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda tarifeli iç hat uçuşları başladı. İstanbul'dan gelen ilk uçuş su takıyla karşılandı.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda tarifeli iç hat uçuşları başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla, Türk Hava Yolları, Anadolujet ve Pegasus, İstanbul ve Ankara'dan Gazipaşa- Alanya'ya uçuşları başlattı. İstanbul'dan gelen ilk uçuş su takıyla karşılandı. İlk aşamada Pegasus haftanın her günü, THY haftada dört gün ve Anadolujet haftada iki gün karşılıklı sefer düzenleyecek.

TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül "İki aylık aranın ardından havalimanımızda yeniden yolcularımızı ve tarifeli uçuşları karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığı korumak ve bunu yaparken konforlu bir seyahat deneyimi sunmak için tüm hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Havalimanımızda pandemi tedbirleri sertifikasyonu için öngörülen tüm önlemleri aldık ve havalimanımızda kurulan Pandemi Komisyonu'nca yapılan denetimden geçtik. Önümüzdeki günlerde dış hat seferlerinin de başlayacağını umuyoruz. Dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi havalimanımızda karşılamayı bekliyoruz. Bu süreçteki destekleri ve işbirlikleri için Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda, DHMİ, SHGM başta olmak üzere havayollarımıza, yerel yönetim ve STK'larla tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi'ne uygun olarak, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının terminal genelinde fiziksel mesafelerini korumalarına yardımcı olmak üzere yönlendirmeler ve işaretlemeler yapıldı.

Tüm terminal dezenfekte edildi. Tüm çalışanlara eğitim verildi ve görev alanlarına göre uygun koruyucu ekipman sağlandı. Terminalin tüm giriş noktalarına yolcu ve çalışanların vücut ısılarını ölçmek üzere termal kameralar yerleştirildi. Yolcuların uygun olan her aşamada temas etmeden hizmet alabilmesi için düzenlemeler gerçekleştirildi. Genelgeye uygun olarak ilk aşamada havalimanlarına refakat zorunluluğu dışında yolcu olmayanların girişine izin verilmeyecek. Çalışanların ve yolcuların terminalde maske takması zorunlu olacak.

Kaynak: Bültenler