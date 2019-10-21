Gazipaşa 10. Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali başladı

21.10.2019 14:29

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen Çekirdeksin Nar ve Tropikal Meyve Festivali, protokol ve ilçe halkının katılıyla gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başladı. Gazipaşa'da 18 bin 640 dekarda 61 bin 105 ton çekirdeksiz nar ve 20 çeşit tropikal meyve üretimi yapılıyor.



21 Ekim 1922 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün unvanı olan "Gazipaşa" ismini alışının yıl dönümünde gerçekleşen Çekirdeksiz Nar Festivali'ne son yıllarda tropikal meyve üretiminin artması nedeniyle tropikal meyveler de eklendi.



İsmi Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali olarak değiştirilen festival, protokol mensupları ve vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı bando takımı eşliğinde gerçekleşen kortej festival alanında sona erdi.



Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yıllmaz, Atatürk'ün unvanını taşımanın pek az yerleşim yerine nasip olduğunu belirterek Atatürk'e şükranlarını sundu. Çekirdeksiz Nar Festivali'ne bu yıl Tropikal Meyveleri de eklediklerini belirten Yılmaz, "Gazipaşa'da 18 bin 640 dekarda 61 bin 105 ton çekirdeksiz nar ve 20 çeşit tropikal meyve üretimi yapılıyor. Festivalimiz boyunca bu ürünleri stantlarımızda sergileyeceğiz ve tanıtmaya gayret edeceğiz" dedi.



Festivale katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gazipaşa'nın eşsiz bir doğaya sahip olduğunu belirterek ilçede tarım ve turizmin iç içe olduğu bir planlama yapılması gerektiğine vurgu yaptı.



Festivale katılan bir diğer isim olan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da Gazipaşalı üreticileri tebrik etti. Arı, "Üreticilerimizin fırsat verilirse neler başarabileceğinin en güzel örneğini Gazipaşalı üreticiler gösteriyor. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.



Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk ise Gazipaşa'nın ülke ekonomisine yıllık 1 katrilyon TL katkı sağladığını belirterek "Bu rakam çok önemli. Bu festival vesilesiyle ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye kontu.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar birbirinden renkli stantları gezdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA