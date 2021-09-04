Gaziosmapaşa'da kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı
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Gaziosmapaşa'da kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı

Gaziosmapaşa'da kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa'da, bir kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'da, bir kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi İmam Hatip Lisesi Bulvarı'nda bulunan bir kuyumcu dükkanına giren şüpheli, elindeki poşetin arkasında sakladığı silahı çıkararak havaya ateş etti.

Bunun üzerine kuyumcu çalışanları, şüphelinin elindeki silahı almak istedi. Kısa süreli arbedenin ardından silahı alan çalışanlar, şüpheliyi de etkisiz hale getirdi.

Arbede sırasında şüpheli ile kuyumcu çalışanı yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada, soygun girişimi güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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