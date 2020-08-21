Gaziosmanpsa'da boşaltılan bina ve çevresinde incelemeler sürüyor Gaziosmanpsa'da boşaltılan bina ve çevresinde incelemeler sürüyor Gaziosmanpaşa'da toprak kayması yaşanan inşaat alanı ve boşaltılan bina havadan görüntülendi.

Gaziosmanpsa'da boşaltılan bina ve çevresinde incelemeler sürüyor İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da toprak kayması yaşanan inşaat alanı ve boşaltılan bina havadan görüntülendi. Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi Çeşme Üstü Sokaktak'ta sabah saatlerinde temeli yeni atılan inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması yaşanmıştı. Zabıta ve itfaiye ekipleri, yan taraftaki 5 katlı binanın etrafında çatlaklar oluştuğunu tespit edip boşaltmıştı. Boşaltılan 5 katlı bina ve toprak kaymasının yaşandığı alan havadan görüntülendi. Kaynak: İHA