Gaziosmanpsa'da boşaltılan bina havadan görüntülendi Gaziosmanpaşa'da kayması yaşanan inşaat alanı ve boşaltılan bina havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa'da kayması yaşanan inşaat alanı ve boşaltılan bina havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi Çeşme Üstü Sokak'ta sabah saatlerinde temeli yeni atılan inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması yaşanmıştı. Zabıta ve itfaiye ekipleri, yan taraftaki 5 katlı binanın etrafında çatlaklar oluştuğunu tespit edip boşaltmıştı. Boşaltılan 5 katlı bina ve toprak kaymasının yaşandığı alan havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA