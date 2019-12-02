Gaziosmanpaşalı özel öğrenciler gösterileriyle kendilerine hayran bıraktı

02.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:34

Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde yıl boyunca tiyatro, müzik, dans ve spor alanlarında eğitim alan engelli öğrenciler hünerlerini sergiledi. Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen gösteride engelli öğrenciler, performansları ile kendilerine hayran bıraktı.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi öğrencileri yeteneklerini sergiledi. Gösterilerinin tamamının özel öğrenciler tarafından düzenlenen etkinlik kızlar grubunun renkli dans gösterisi ile başladı. Ardından Türkiye'nin ilk özel mehteran takımı olan "Engelsiz Mehteran Takımı" gösterisi izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Dans ve mehteran gösterisi yapan özel öğrenciler davetlilerden tam not aldı.



Öte yandan Gaziosmanpaşa Belediyesinin Aralık ayı meclis toplantısına özel günde özel öğrencilerde katıldı.



"Enerjilerini buraya kattıkları güzellikleri yıllardır izliyoruz"



İlçede yaşayan engellilere her geçen yıl daha çok yardımcı olacağını ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Aslında bizler onlarda saklı olan yetenekleri birikmiş olan enerjiyi ortaya çıkarıyoruz. Onların enerjilerini buraya kattıkları güzellikleri yıllardır izliyoruz. Yetişemediğimiz birçok engelli kardeşimiz olduğunu gördük. Bugün birçoğuna hizmet vermiş durumda değiliz ancak her geçen yıl sayımızı hizmetlerimizi artırarak kardeşlerimizle ilçemizi her alanda temsil etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



"Bugünlerde etkinliklerin yapılması çok güzel"



Etkinlikte görev alacağını söyleyen engelli Ferdi Mumay, "Engellilerin düşünülmesi çok muhteşem bir şey. Bugünlerde etkinliklerin yapılması çok güzel. Ben önce mehter gösterisi yapacağım. Sonra dans gösterisi yapacağım" dedi.



"Normalde kimse ile gülmeyen kardeşim, herkes ile gülüp eğlenebiliyor"



Engelli kardeşinin bakımında yaşadığı sorunları anlatan Hatice Çilek, "Şu anda yaşadıklarım çok güzel. Eskiden bir okula kaydetmek istediğim zaman bütün kapılar kapanıyordu. Ama şu anki imkanlar çok güzel. Ben yaşadığımı bilirim. Bir engelli çocuğa sahip olmanın hem imtihanı güzel hem de şu anki imkanları güzel. Devlet hepsine el atıyor. Allah razı olsun. Normalde kimse ile gülmeyen kardeşim, herkes ile gülüp eğlenebiliyor" şeklinde konuştu.



Arkadaşlarını izlemeye geldiğini söyleyen otizmli Bahar Özgür ise "İyi gidiyor. Arkadaşlarımı izlemeye geldim. Oyunları, mehterleri izleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA