Gaziosmanpaşalı öğrenciler Gezen Sinema ve Mobil Müze Tırıyla buluştu
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Gaziosmanpaşalı öğrenciler Gezen Sinema ve Mobil Müze Tırıyla buluştu

Gaziosmanpaşalı öğrenciler Gezen Sinema ve Mobil Müze Tırıyla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa'da Gezen Sinema Tırı ve Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı ziyaretçileriyle buluştu.

Gaziosmanpaşa'da Gezen Sinema Tırı ve Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı ziyaretçileriyle buluştu. Öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı'nın Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm İstanbul Projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan Gezen Sinema Tırı ve Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı himayelerinde etkinliklerine başladı. Tır, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde bulunan spor parkında kuruldu. Öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu'nun ve öğrencilerin katılımıyla Gezen Sinema Tırı, okçuluk eğitimleri, yüzme eğitimleri ve çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştirildi. Öğrencilerin sanatsal ve kültürel gelişimlerini desteklemek, sporun birleştirici gücünden yararlanmak amacıyla düzenlenen etkinliğe şu ana kadar 623 kişi katıldı. Öğrencilerin sanatsal ve kültürel gelişimlerini desteklerken sporun birleşti. 23 Ağustos pazartesi günü gösterime başlayan Gezen Sinema Tırı, gündüz kuşağında yaklaşık 200 öğrenciyi beyaz perde ile buluşturdu.

Gaziosmanpaşa Kaymakam'ı Numan Hatipoğlu, "Öğrencilerimizi sinemayla buluşturduk seyyar havuzlarımızda yüzme öğreterek açık sinema faaliyetleriyle buluşturduk. Mümkün olduğunca öğrencilerimizi sanat ve kültüre yönlendirmeyle ilgili bir çaba içerisindeyiz. Öğrencilerimize Çok daha güzel sağlıklı zamanlar geçirme hususunda elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Öte Yandan, Mobil Müze Tırının 26 Ağustosa kadar açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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