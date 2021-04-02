Gaziosmanpaşalı Karateciler, Türkiye Kulüpler Şampiyonası'ndan 4 kupayla döndü
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Gaziosmanpaşalı Karateciler, Türkiye Kulüpler Şampiyonası'ndan 4 kupayla döndü

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Gaziosmanpaşalı Karateciler, Türkiye Kulüpler Şampiyonası'ndan 4 kupayla döndü

Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü, Yalova'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'nda 1 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük alarak, toplamda 4 kupayla en çok kupa kazanan takım oldu.

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Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü, Yalova'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'nda 1 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük alarak, toplamda 4 kupayla en çok kupa kazanan takım oldu.

Karatede yılın ilk ulusal organizasyonu olma özelliğini taşıyan Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası, Yalova'da yapıldı. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 48 ilden gelen 477 kulüp ve 1900'ün üzerinde sporcu mücadele etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sadece kata müsabakalarının yapıldığı şampiyonada Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü, genel klasmanında toplamda 4 kupayla en çok kupa alan kulüp olurken, genel klasman puanlamasında 3'üncü sırada yer aldı.

Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü, Saliha Hacer Akbulut, Dilruba Ayşenur Aktürk ve Elif Berra Yılmaz'dan oluşan takımla Yıldız Bayan Kategorisinde rakiplerini geride bırakarak, Türkiye şampiyonu oldu. Şule Azra Akbulut, Zehra Kaya ve Gözde Daniş'tan oluşan takım Büyük Bayan Kategorisinde 2nci olurken, Esma Sıla Evsan, Tuana Irmak ve Sudenaz Kaya'dan oluşan takım Genç Bayan Kategorisinde 2'nciliği, Ahmet Hakan Bolat, Sabri Başer ve Emin Aksoy'dan oluşan takım ise Büyük Erkek Kategorisinde 3'üncülüğü elde etti. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşalı Karateciler, Türkiye Kulüpler Şampiyonası'ndan 4 kupayla döndü
Gaziosmanpaşalı Karateciler, Türkiye Kulüpler Şampiyonası'ndan 4 kupayla döndü
Gaziosmanpaşalı Karateciler, Türkiye Kulüpler Şampiyonası'ndan 4 kupayla döndü
Gaziosmanpaşalı Karateciler, Türkiye Kulüpler Şampiyonası'ndan 4 kupayla döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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