Gaziosmanpaşalı kadınlar günde 2 bin maske üretiyor
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşalı kadınlar günde 2 bin maske üretiyor

Gaziosmanpaşalı kadınlar günde 2 bin maske üretiyor Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezlerinde mesleki eğitim gören kadın kursiyerler, ilçedeki maske ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

28.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:34
Gaziosmanpaşalı kadınlar günde 2 bin maske üretiyor

Gaziosmanpaşalı kadınlar günde 2 bin maske üretiyor

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezlerinde mesleki eğitim gören kadın kursiyerler, ilçedeki maske ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Kadınlar, korona virüs ile mücadele kapsamında günde 2 bin adet maske üretiyor.

Gaziosmanpaşalı kadınlar, Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde kullanımı artan ve bulunması zorlaşan maske üretimi için kolları sıvadı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezlerinde mesleki eğitim alan kursiyerler, korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık için yüz maskeleri üretmeye başladı. Maske üretim atölyesini ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, çalışmaları inceleyip, kadınlara kolaylıklar diledi. Başkan Usta, bu zorlu günlerde elini taşın altına koyan kadınlara duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.

Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki üretim atölyesinde her gün bir araya gelen kadınlar, sterilize edilmiş hijyenik ortamlarda günde 2 bin adet maske üretiyor. Üretilen maskeler, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin sosyal yardımlar kapsamında hizmet veren saha personeline ve gönüllü ekiplere dağıtılıyor. Önümüzdeki günlerde maske üretim kapasitesinin artırılıp kamu hizmet binalarına da maske verilmesi planlanıyor.

Gaziosmanpaşalı kadınlar günde 2 bin maske üretiyor

Kaynak: İHA

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Gaziosmanpaşalı kadınlar günde 2 bin maske üretiyor

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