Gaziosmanpaşalı bin 200 çocuk sünnet şöleninde buluştu



İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi, tarafından düzenlenen sünnet şöleninde bin 200 çocuk ve ailesi bir araya geldi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, geleneksel hale getirdiği sünnet şöleniyle ilçede yaşayan bin 200 çocuğa ücretsiz sünnet töreni gerçekleştirdi. Sünnet olacak çocuklar ve aileleri düzenlenecek sünnet merasimi öncesinde yakınlarıyla bir arada olma fırsatı buldu. Aileleri ve sevdikleriyle birlikte bu özel günün mutluluğunu yaşayan çocuklar, sünnet kıyafetleriyle erkekliğe ilk adımı atmadan önce Sezgin Maden ve ekibinin düzenlemiş olduğu çocuk oyunu '7 İklim 7 Bölge' gösterimiyle doyasıya eğlendi. Küçükköy Stadı'nda gerçekleştirilen şölene Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda davetli katıldı.

Sünnetin önemine vurgu yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta "Geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şöleninde buluştuk. Bin 200 tane çocuğunuzu sünnet ettirme programında hep birlikteyiz. Çocuklarımızın bizden bu konuda çok talepleri oldu. Yaz gelince sünnet şöleni ne zaman olacak diye ciddi bir şekilde baskı yapıyorlar. Bugün hem okulun tatile girmesiyle güzel bir günde sünnet programı tertip etmiş olacağız. Programımızı öncesinde yapıyoruz. Bundan sonra elbiseleri ile birlikte anlaşma yaptığımız hastanelerle tamamen hijyenik bir ortamda çocuklarımızın sünnetlerini yaptırmış olacağız. Tabi ki o heyecanı aileleri ile birlikte bizde yaşıyoruz. Onlarla hem etkinlerle olacağız hem de eğleneceğiz. Bu sünnet programının aslında bugüne denk gelmesinin önemli bir sebebi var. Önümüzdeki hafta sonu 15 Temmuz'un yıldönümü münasebetiyle çocuklarımızı aynı zamanda bu ülke bu vatan için Gazi olacak şehit olacak. Çocuklarımızı Türkiye'nin geleceği için tereddüt etmeden canını ortaya koyabileceği bir anlayışla da yetiştirmeyi düşünüyoruz. Müslümanların geleneğindeki sünnet olma alışkanlıkları vardır. Dünyanın her bir ülkesindeki Müslümanlar erkekliğe ilk adım olarak sünnet olurlar. Erkeklerinde hayatlarında üç tane düğün vardır. Biz ilkini yapıyoruz. Gelenekler halinde sünnet yapıldıktan sonra bu kutlamalar ile sünnet şölenine dönüştü. İkincisi ise çocuklar askere giderken onlara kına yakıyoruz ve askere uğurluyoruz. Üçüncüsü ise kendileri aileleri ile birlikte evlendikleri zaman düğün oluyor. Gençlerimizin üç düğününde birincisini onlarla birlikte tüm Gaziosmanpaşa halkımızla birlikte icra etmiş olacağız. Elbiseler belediye tarafından karşılıyoruz. Tüm tedavi ve sünnet masraflarını özel hastanelerimizde karşılıyoruz" diye konuştu.

Sünnet heyecanını dile getiren Sametcan Duman adlı çocuk ise, "Önceden sünnet olamadım ama şimdi olacağım. Mutluyum heyecanlıyım. Önceden keşke olsaydım, şimdi biraz daha korkacağım" dedi.

Şölen, akşam yemeği ve palyaço gösterilerinin ardından Emre Ermiş konseriyle son buldu.