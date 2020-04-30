Gaziosmanpaşa zabıtasından pazar denetimi
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Gaziosmanpaşa zabıtasından pazar denetimi

Gaziosmanpaşa zabıtasından pazar denetimi
30.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:46

Gaziosmanpaşa zabıtasından pazar denetimi Yarın başlayacak ve üç gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri pazar yerlerinde denetimlerini sürdürdü.

Gaziosmanpaşa zabıtasından pazar denetimi

İSTANBUL - Yarın başlayacak ve üç gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri pazar yerlerinde denetimlerini sürdürdü.

Yarın başlayacak olan ve 3 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipler ilçedeki pazar yerlerinde denetimlerini sürdürdü. Pazar giriş ve çıkışlarında maskesi olmayan vatandaşlara maske verildi. Pazara giren herkesin ateşi ölçüldü. Ayrıca denetimler sırasında sosyal mesafe kuralı, maske, eldiven kullanımı ve müşterilerin ürünlere dokunma yasağı gibi tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlendi. Gerekli uyarılar hem pazarcılara hem de pazara gelen vatandaşlara yapıldı. Vatandaşlar ise pazar içerisinde yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek uygulamanın devam etmesini istediler.

Gaziosmanpaşa zabıtasından pazar denetimi

Kaynak: İHA

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