Gaziosmanpaşa zabıtasından pazar denetimi

Yarın başlayacak ve üç gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri pazar yerlerinde denetimlerini sürdürdü.

Yarın başlayacak ve üç gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri pazar yerlerinde denetimlerini sürdürdü.

Yarın başlayacak olan ve 3 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipler ilçedeki pazar yerlerinde denetimlerini sürdürdü. Pazar giriş ve çıkışlarında maskesi olmayan vatandaşlara maske verildi. Pazara giren herkesin ateşi ölçüldü. Ayrıca denetimler sırasında sosyal mesafe kuralı, maske, eldiven kullanımı ve müşterilerin ürünlere dokunma yasağı gibi tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlendi. Gerekli uyarılar hem pazarcılara hem de pazara gelen vatandaşlara yapıldı. Vatandaşlar ise pazar içerisinde yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek uygulamanın devam etmesini istediler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA