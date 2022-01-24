GAZİOSMANPAŞA VE EYÜPSULTAN'DA SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI KAMERADA - Haberler
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GAZİOSMANPAŞA VE EYÜPSULTAN'DA SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haftanın ilk iş gününde yoğun kar yağışı etkisi altında işe gitmek için yola çıkan Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultanlı sürücüler yolda biriken karlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - Haftanın ilk iş gününde yoğun kar yağışı etkisi altında işe gitmek için yola çıkan Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultanlı sürücüler yolda biriken karlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Araçlarda kar lastiği olmasına rağmen yolda ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam etti. Aralıklarla etkisini arttıran yoğun yağıştan dolayı yollar karla kaplanırken bazı sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Gaziosmanpaşa'da yolcu almak için durağa giden boş İETT otobüse yolda kaldı. Otobüsü itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Eyüpsltan'da da sürücüler biriken kar nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşadı.

GAZİOSMANPAŞA VE EYÜPSULTAN'DA SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA VE EYÜPSULTAN'DA SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA VE EYÜPSULTAN'DA SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA VE EYÜPSULTAN'DA SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA VE EYÜPSULTAN'DA SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gaziosmanpaşa, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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