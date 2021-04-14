Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi ve İTÜ arasındaki iş birliği protokolü imzalandı
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Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi ve İTÜ arasındaki iş birliği protokolü imzalandı

İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi ve İTÜ arasındaki iş birliği protokolü imzalandı Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, halkının sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

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Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi ve İTÜ arasındaki iş birliği protokolü imzalandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, halkının sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında kültür, sanat, spor, eğitim, araştırma ve değerler eğitimi konularında iş birliği yapılması yönünde protokol imzalandı. İlçede sanatsal ve akademik çalışmalara destek sağlamak amacıyla Gaziosmanpaşa Belediye binasında gerçekleştirilen imza törenine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile diğer ilgililer katıldı.

"Işık saçan gençlerimizle kültürel anlamda fayda sağlamak istiyoruz"

İTÜ'den mezun olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "İTÜ Türkiye'nin belki de dünyanın en eski en köklü üniversitelerinden birisi. Bugün üniversitemle birlikte kültürel ve sanatsal anlamda iş birliği protokolü yapmış olmak benim için son derece onur verici bir gelişme. Bu anlamda bu organizasyonun oluşmasında emeği geçen başta konservatuar müdürümüz ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Amacımız, gelişen ülkemizde ufukları dünyaya ışık saçan gençlerimizle, halkımızla birlikte kültürel anlamda bir fayda sağlamak. Gaziosmanpaşa gençleri kültüre, sanata, spora aç bir şehir. Biz de istedik ki halkımızın sosyal, kültürel anlamda akademik yapıyla İTÜ gibi bir üniversiteyi arkamıza alarak şehrimize ve halkımıza katkı sağlayalım. İTÜ Konservatuar Fakültesi'nin tecrübeli hocalarıyla geleneksel müziğimizi ve aletlerimizi gelecek nesillere taşımak da bu çalışmada önem arz ediyor" açıklamasında bulundu.

Daha önce de İstanbul'un pek çok ilçesiyle bu tür çalışmalara imza attığını söyleyen İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, "Çok değer verdiğimiz İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, çok güzide sanatçılar yetiştirdi. Bu bağlamda Gaziosmanpaşa Belediyemizle de daha önce başlattığımız çalışmaları daha iyi seviyelere taşımak istiyoruz. Gaziosmanpaşa'da yaşayan gençlerimize teknik üniversite olarak kültür sanat bağlamında katkı sağlamak istiyoruz. Sayın başkanımıza da bize bu fırsatı tanıdığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi ve İTÜ arasındaki iş birliği protokolü imzalandı
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi ve İTÜ arasındaki iş birliği protokolü imzalandı
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi ve İTÜ arasındaki iş birliği protokolü imzalandı
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi ve İTÜ arasındaki iş birliği protokolü imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK

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