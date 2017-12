Gaziosmanpaşa Kudüs İçin Tek Yürek Oldu

Gaziosmanpaşa'da Cansu Canan Özgen'in moderatörlüğünde düzenlenen "Miracın Kadim Şehri Kudüs" söyleşisinde, Kudüs'ün tarihi ve Müslümanlar için önemi anlatıldı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı kararı sonrası tepkisini çeşitli etkinliklerle dile getiren Gaziosmanpaşa Belediyesi, "Miracın Kadim Şehri Kudüs" adlı söyleşi programı düzenledi.



Gaziosmanpaşa Belediyesi Şehir Tiyatro Sahnesinde düzenlenen program Cansu Canan Özgen moderatörlüğünde stratejist Abdullah Çiftçi ve Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Söyleşiye Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta başta olmak üzere belediye çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kudüs söyleşisinde Amerika Birleşik Devletlerinin planları ve İsrail devletinin geçmişten günümüze Ortadoğu'da politikaları ve kararları konuşuldu.



Söyleyişide konuşan Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, "Şam ile Kudüs arasında 2025 ile 2040 yıllarda evangelistler Hz. İsa'yı, Yahudiler kral Davut soyundan mesihi, bir kısım Sünni Müslüman ve tarikatlar mehdiyi ortaya çıkarmak için çalışmalarına başlamışlardır. İsa Mesih 2025'li 2040'lı yıllarda yeryüzüne gelecek. Gelmese de indireceğiz, bunu tarihte ilk olarak Babil sürgünü M.Ö. 586'dan yapılmıştı daha sonra bugünleri hazırlamak üzere Bağdat ve Babil 2003 yılında işgal edildi. Bugün Yahudiler 2025 yılındaki ritüelleri yerine getirmek için 4 şeyi bir araya getirmek zorunda. Birincisi Hz. Musa'nın tunçtan yapılma tıp biliminde kullanılan yılan figürü vardır o asayı bulmak zorundadır. İkinci olarak Ahit sandığı vardır Kur'an-ı Kerim'de de geçen bunu bulmak zorundalar. Yahudiler eğer iki şey olmaz ise dualarının kabul olmayacağını iyi bilirler birincisi ahit sandığı olacak bir diğeri ise Hz. Süleyman Tapınağı inşa edilecek. Üçüncü olarak Hz. Süleyman tapınağı bugün o tapınağın bütün malzemeleri milimetrik olarak Kubbet-üs Sahra ile Mescid-i Aksa bir buçuk kilometre ambalajlanmış olarak bekletiliyor. Hz. Süleyman Tapınağı yapılacak denildiğinde olarak Kubbet-üs Sahra ile Mescid-i Aksa yıkmadan bunu yapamazsınız" dedi.



"Kerkük, Musul, Halep Müslüman Türk Milletinin milli bekasının teminatıdır"



Ortadoğu'nun önemine dikkat çeken Kurtoğlu, "Mescid-i Aksa bizim için sadece manevi olarak önemli değildir. Türkiye'nin milli güvenliği açısından da Kıbrıs'tan Lefke'ye gelirseniz tapınak şövalyelerinin merkezine gelirsiniz. Lefke'den Tarsus'a gelirseniz Katolik Hıristiyanlığın kurucusu Pavlos'un evine gelirsiniz. Tarsus'tan İzmir'e bir çizgi çektiğiniz zaman bugün dünyanın başına bela olan 1820'den itibaren Osmanlı Türk imparatorluğunu parçalayan Evangelistler için çok önemli olan 4 İncil'den biri olan Yuhanna'nın mezarı İzmir Selçuk Efes'tedir. Bizim için Mekke ve Medine ne ise Evangelist Hıristiyanlar için çok önemli olan 7 inayet kilisesi hac merkezidir. Kerkük, Musul, Halep Müslüman Türk Milletinin milli bekasının teminatıdır" şeklinde konuştu.



"Siyonistler Türkiye üzerinden oynadıkları oyunları başarılı olsaydı FETÖ'cüler Müslüman Siyonistler olacaktı"



Kudüs'ün Başkent yapılması için Amerika ve Siyonistlerin çeşitli oyunlarının olduğunu belirten stratejist Abdullah Çiftçi, "Siyonistler tanrı eski ahitte bize söz verdi bu sözler yerine gelmezse Mesih gelmeyecek boşuna beklemeyin. Bunlar İsrail oğulları devlet kuracaklar, yeryüzünde itibarlı olacak, vaat edilmiş topraklar yani Nil ve Fırat arası alınacak şu an onun için mücadele veriliyor ve son olarak Hz. Süleyman Tapınağı yeniden inşa edilecek. İngiltere ve Amerika'da yaygın olarak kullanılan İncil'de bunların her birisi satır yazılmıştır ve bunlara Hıristiyan Siyonistler denilmektedir. Eğer FETÖ başarılı olsaydı aynı olayda Türkiye'deki FETÖ'cülere Müslüman Siyonistler denilecekti" ifadelerini kullandı.



Söyleşinin ardından Başkan Hasan Tahsin Usta, konuklara çiçek takdim ederek, katılımlarından dolayı teşekkür etti.



Öte yandan Gaziosmapaşa'da Kudüs için miting yapıldı. Miting sonrası açılışı yapılan bir parka ise Kudüs ismi verildi. - İSTANBUL