Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde yolcu minibüsü, ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada...
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Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde yolcu minibüsü, ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada...

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde yolcu minibüsü, ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

05.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:02
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde yolcu minibüsü, ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada...

Karayolları Mahallesinde yolcu minibüsü, ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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