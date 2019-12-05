Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde yolcu minibüsü, ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada...
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde yolcu minibüsü, ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
05.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:02
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesinde yolcu minibüsü, ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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