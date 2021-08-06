Gaziosmanpaşa'dan Keşan Belediyesi'ne destek
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Gaziosmanpaşa'dan Keşan Belediyesi'ne destek

Gaziosmanpaşa'dan Keşan Belediyesi'ne destek
Bültenler - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi kardeş belediyecilik protokolü kapsamında Keşan'a, İstanbul'dan çöp kamyonu gönderildi.

Keşan Belediyesi hizmet filosuna katılan 16. Çöp kamyonu dün saat 12:00 sıralarında Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun tarafından tanıtıldı.

Helvacıoğlu: "Yeni dönemde kardeş belediyecilik uygulamaları ve belediyeler arası dayanışma konusunda önemli gelişmeler kat ettik."

Keşan Belediyesi'ne tahsis edilen çöp kamyonunun tanıtımında konuşan Helvacıoğlu, "Bilindiği üzere; yeni dönemde kardeş belediyecilik uygulamaları ve belediyeler arası dayanışma konusunda önemli gelişmeler kat ettik. Toplum olarak; bizim olanı başkası ile paylaşabilmeye haiz bir milletiz. Bugün de bunun en güzel örneği ile karşınızdayız." dedi.

"Azim varsa imkan da vardır"

Yeni dönemde başlatılan atılım ve gelişim döneminin her alanda devam ettiğini belirten Helvacıoğlu, "Hizmetlerin niteliği, kalitesi ve hızı fark edilir şekilde gelişiyor. İhtiyaç duyduğumuz bu kıymetli araçların bedelsiz bir şekilde Keşan'ımızın kullanımına tahsis edilmesinin büyük katkısı olacak. Bu araç ile çöp kamyonu sayımız 16'ya yükseldi. Gaziosmanpaşa belediyemizden gelecek bir araçla daha toplam 17 çöp kamyonumuz olacak.

Helvacıoğlu'ndan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya canlı yayında teşekkür

Programa canlı bağlantı ile katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Keşan ziyaretimizde ve sonrasında sizin Keşan'a verdiğiniz büyük hizmetleri ve heyecan duyduğunuz faaliyetleri biz de karınca kararınca verdiğimiz desteğin yanında ne yapabiliriz düşüncesiyle bir katkı sunalım istedik." dedi.

Usta: "Kuşkusuz yükünüzün ağır olduğunu gördük."

İstanbul'dan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyeceklerini ifade eden Usta, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Gaziosmanpaşa ilçesinden ve İstanbul genelinden Saros Körfezi'nde ağırladığınız bir çok vatandaşımız var. Kuşkusuz işinizin, yükünüzün ağırlığını gördük, inşallah bundan sonra daha farklı hizmetlerde sizlere destek olmak bizi de sevindirir."

Kaynak: Bültenler

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