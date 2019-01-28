Gaziosmanpaşa'daki Silahlı Saldırı Kamerada

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

Gaziosmanpaşa'da bir site önünde bekleyenlere yapılan ve 1 kadının yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz perşembe günü sabaha karşı bir site önünde bekleyen 3 kişi hedef gözetilerek, hareket halindeki beyaz bir minibüsten silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bekleyenler arasında bulunan 1 kadın ağır yaralandı. Yaralanan kadın, yanındakiler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, site önünde bekleyen 1'i kadın 3 kişiye hareket halindeki beyaz bir minibüsten silahla ateş edildiği görülüyor. Bekleyenlerden birinin belindeki silahı çıkardığı, durmayarak yoluna devam eden minibüse doğru ateş edip karşılık verdiği yansıyor. Saldırganların ateş etmesi sonucu kadının yaralanarak yere yığıldığı ve arkadaşlarının onu kucaklayarak götürdüğü görüntülerde görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Bekleyenlere doğru minibüsten ateş edilmesi

-Bekleyenlerden birinin belindeki silahı çıkararak karşılık vermeye çalışması

-Kadının yaralanarak yere yığılması

-Arkadaşlarının kadını kucaklayarak götürmesi

AKTÜEL

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Olaya ilişkin arşiv görüntüler

Kaynak: DHA