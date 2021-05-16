Gaziosmanpaşa'daki silahlı kavgada 3 kişi bacağından yaralandı
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Gaziosmanpaşa'daki silahlı kavgada 3 kişi bacağından yaralandı

Gaziosmanpaşa'daki silahlı kavgada 3 kişi bacağından yaralandı
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa'da 2 grup arasından çıkan silahlı kavgada 3 kişi bacağından yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da 2 grup arasından çıkan silahlı kavgada 3 kişi bacağından yaralandı.

Merkez Mahallesi Güldemet Sokak'ta, mahallede oturan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüdü. Kavgada, silahla ateş açılması sonucunda 1'i kadın 3 kişi bacağından yaralandı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde bulunan boş kovanları inceledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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