GAZİOSMANPAŞA'DAKİ GASPÇILAR KAMERADA
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GAZİOSMANPAŞA'DAKİ GASPÇILAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİOSMANPAŞA'da, sokakta yabancı uyruklu kişilerin önünü araçla kesip gasp yapan 3 şüpheli yakalandı.

GAZİOSMANPAŞA'da, sokakta yabancı uyruklu kişilerin önünü araçla kesip gasp yapan 3 şüpheli yakalandı. Gasp anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da 3 şüpheli otomobille geldikleri sokaklarda özellikle yabancı uyruklu kişileri gasp etmeye başladı. Şikayet üzerine Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelileri aramaya başladı. Ekipler şüphelileri son işlerinde suçüstü yakaladı.

O ANLAR KAMERADA

Şüphelilerin sokaklarda yürüyen kişilerin önünü otomobil ile kesip üstlerinde bulunan cep telefonu ve cüzdanları aldıkları o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GAZİOSMANPAŞA'DAKİ GASPÇILAR KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DAKİ GASPÇILAR KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DAKİ GASPÇILAR KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DAKİ GASPÇILAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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