GAZİOSMANPAŞA'DAKİ AYAKKABI HIRSIZI KAMERADA
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GAZİOSMANPAŞA'DAKİ AYAKKABI HIRSIZI KAMERADA

03.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:14
GAZİOSMANPAŞA'DAKİ AYAKKABI HIRSIZI KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA'da bir apartmana girerek beğendiği ayakkabıları çalan hırsız kameralara yansıdı.

GAZİOSMANPAŞA'da bir apartmana girerek beğendiği ayakkabıları çalan hırsız kameralara yansıdı. Polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1080. Sokak'ta geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, sabah saatlerinde  sokak üzerinde bulunan bir apartmana girdi, katları dolaştı. Kapıların önünde duran ayakkabılardan beğendiklerini alan şüpheli zemin kata indiğinde ayakkabıları poşete koydu ve apartmandan ayrıldı. Apartman sakinleri, sabah uyandıklarında kapılarının önünde ayakkabılarını bulamayınca binanın güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ayakkabılarının çalındığını gören bina sakinleri, karakola giderek şikayetçi oldu.

Şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDIÖte yandan şüphelinin hırsızlık anları kameraya yansıdı. Şüphelinin ayakkabıları aldıktan sonra zemin kata inerek poşetlediği ve rahat tavırlarıyla apartmandan ayrılışı güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİOSMANPAŞA'DAKİ AYAKKABI HIRSIZI KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DAKİ AYAKKABI HIRSIZI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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