GAZİOSMANPAŞA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI KAMERADA
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GAZİOSMANPAŞA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI KAMERADA

25.03.2021 08:52 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:00

Gaziosmanpaşa'da kamyonet ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Gaziosmanpaşa'da kamyonet ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün sabah 07.30 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önünde ilerleyen motosikleti sollamak için şerit değiştiren kamyonete arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil de kaza yapan araca çarptı. Toplamda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı.

GAZİOSMANPAŞA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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