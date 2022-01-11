Gaziosmanpaşa'da yine salı pazarı eylemi - Haberler
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Gaziosmanpaşa'da yine salı pazarı eylemi

Gaziosmanpaşa'da yine salı pazarı eylemi
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

GAZİOSMANPAŞA'da yeni yapılan kapalı pazar alanına geçmek istemeyen pazarcı esnafı, yine eski yerlerinde toplandı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da yeni yapılan kapalı pazar alanına geçmek istemeyen pazarcı esnafı, yine eski yerlerinde toplandı. Burada toplanan pazarcı esnafı adına açıklama yapan İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, "Pazar yerlerinin yok olmasına karşıyız. Betondan binalara sokulmasına karşıyız. Pazar yerleri açık alanda olmalı gün ışığı ve temiz hava almalı" dedi.

Gaziosmanpaşa 500 Evler Mahallesi'nde kurulan Salı pazarı esnafı, belediye tarafından kendilerine tahsis edilen kapalı pazar alanına geçmek istemedi. Geçtiğimiz hafta eski pazar yerlerinde tezgah açmak isteyen pazarcılar polis tarafından engellendi. Polis ekipleri bu hafta pazar sokağını trafiğe kapatırken geniş güvenlik önlemleri aldı. Yeniden eski pazar yerinde toplanan pazarcılar, polisle gerginlik yaşamadan basın açıklaması düzenledi. Açıklamanın ardından esnaf, eski pazar yerlerinde ya da kendi istedikleri yerde tezgah kurmak için oylama yaptı.Esnaf adına açıklama yapan İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, konunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüleceğini ifade ederek, "60 yıllık bir pazar burası. 60 yıldır aynı sokakta kurulan bir pazar yerini hiçbir gerekçe göstermeden belediye kaldırmak istiyor. Esnaf arkadaşlarımız haklı olarak buna direniyorlar. Bizler de esnaf odası olarak esnafımızın yanındayız. Halkımız da evlerinden bizlere destek oluyor ve onlar da pazarın aynı sokakta kurulmasını istiyorlar. Pazar yerleri dar ve orta gelirli ailelerin alışveriş merkezidir. Bu yüzden pazar yerlerini yok etmemek lazım. Rekabet ortamı olsun hem marketler hem pazar yerleri olsun. Vatandaş kendi tercihini yapsın. Esnaf belediyenin gösterdiği yere gitmek istemiyor. Gösterilen yer mahalle ile alakası olmayan bir yer. Başka bir muhtarlığa bağlı ve uzak bir yer. Servis koyarız diyorlar ama biz biliyoruz ki taşıma su ile değirmen dönmez. Pazar yerlerinin yok olmasına karşıyız. Betondan binalara sokulmasına karşıyız. Pazar yerleri açık alanda olmalı gün ışığı ve temiz hava almalı. Değerli arkadaşlar hem ilçe belediye başkanıyla hem de büyükşehir belediye başkanımızla poligonun oradaki Pazar yeri için görüşüyoruz" dedi.


Gaziosmanpaşa'da yine salı pazarı eylemi

Gaziosmanpaşa'da yine salı pazarı eylemi

Gaziosmanpaşa'da yine salı pazarı eylemi

Gaziosmanpaşa'da yine salı pazarı eylemi

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Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Son Dakika Haberleri

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