Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan kadın kamerada
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Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan kadın kamerada

Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta Gaziosmanpaşa'da bir sokaktaki çöp konteynerinden bebek ağlaması sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Konteynerden alınan bebek, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yeni doğduğu belirlenen bebek, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından çocuk sığınma evine yerleştirildi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu bebeği çöp konteynerine atan kişinin kimliği belirlendi.

Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bebeğin annesi tarafından çöp konteynerine atıldığı anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan kadın kamerada
Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan kadın kamerada
Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan kadın kamerada
Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan kadın kamerada

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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