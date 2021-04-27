Gaziosmanpaşa'da yatak bazasına saklanmış kokain ele geçirildi
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Gaziosmanpaşa'da yatak bazasına saklanmış kokain ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ - Haberler | 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa'da yatak bazasına saklanmış kokain ele geçirildi Zula evinde yapılan aramada çelik yelek ve tabanca bulundu İstanbul Gaziosmanpaşa'da zehir taciri şebekenin zula evine yapılan operasyonda yatak bazasına saklanmış yüklü miktarda kokain, ruhsatsız tabanca ve çelik yelek ele geçirildi.

Gaziosmanpaşa'da yatak bazasına saklanmış kokain ele geçirildi

Zula evinde yapılan aramada çelik yelek ve tabanca bulundu

İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da zehir taciri şebekenin zula evine yapılan operasyonda yatak bazasına saklanmış yüklü miktarda kokain, ruhsatsız tabanca ve çelik yelek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede faaliyet gösteren bir uyuşturucu şebekesine daha darbe indirdi. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin zula evine operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında zula evinde arama yapan ekipler yaklaşık 600 gram kokain, bir miktar uyarıcı hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından ele geçirildiği düşünülen 101 bin lire ile 3 bin dolar ele geçirdi. Ayrıca aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet çelik yelek bulundu.

Şüphelileri yakalamak için çeşitli adreslere baskın yapan Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, H.C.A, M.C.A. ve Y.G.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.C.A. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.C.A. ve Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziosmanpaşa'da yatak bazasına saklanmış kokain ele geçirildi
Gaziosmanpaşa'da yatak bazasına saklanmış kokain ele geçirildi
Gaziosmanpaşa'da yatak bazasına saklanmış kokain ele geçirildi
Gaziosmanpaşa'da yatak bazasına saklanmış kokain ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ

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