Gaziosmanpaşa'da yasağın bitmesiyle sokağa çıktılar
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Gaziosmanpaşa'da yasağın bitmesiyle sokağa çıktılar

Gaziosmanpaşa'da yasağın bitmesiyle sokağa çıktılar
11.05.2020 04:31 | Son Güncelleme: 11.05.2020 04:31

İSTANBUL'da uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokağa çıktı.

İSTANBUL'da uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokağa çıktı. Gaziosmanpaşa'da sokağa çıkan vatandaşlar yürüyüş yaptı.

İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 24 şehirde koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte 2 gündür evlerinden çıkmayan vatandaşlar dışarıya çıktı. Yasağın kalkmasıyla bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları ise bankamatiklerde işlerini halletti. Sokağa çıkan vatandaşların maske takmayı ihmal etmediği görüldü. 

YÜRÜYÜŞ YAPTILAR 

Yasağın kalkmasıyla birlikte çalışmaya başlayan taksici Adem Bellisoy, "İki gündür yasaktaydık. Şuanda işe çıktık. Durakta bekliyoruz" dedi. Yasağın kalkmasıyla dışarıya çıkan bir başka kişi ise, "Bankamatiğe uğradım. İşimi hallettim, şimdi eve gidiyorum" dedi.  Eşiyle birlikte hava almaya çıkan bir çift ise hem yürüyüş yaptı hem de hatıra fotoğrafı çektirdi.  Hava almak istediklerini belirten çift, "Hanımla birlikte yürüyüşe çıktı. Evde sıkılıyoruz" diye konuştu.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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