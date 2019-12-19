GAZİOSMANPAŞA'DA YANGINDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (1)
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GAZİOSMANPAŞA'DA YANGINDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (1)

Gaziosmapaşa'da 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda oturanlar mahsur kaldı.

19.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:00
GAZİOSMANPAŞA'DA YANGINDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (1)
Gaziosmapaşa'da 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. ekipleri mahsur kalan 2 kişiyi, tahliye ederken, bir kişi pencereye ip uzatılarak kurtarıldı.

Yangın saat 13.30 sıralarında Şemsi Paşa Mahallesi Şehit Cengiz Karcıoğlu sokakta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre bodrum katında bulunan plastik maddeler henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çıkan dumanlar apartmanın boşluğuna doldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 2 kişiyi, tahliye ederken, bir kişi pencereye ip uzatılarak kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri-Bina -Ekiplerin çalışması-Röp 

-Detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
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