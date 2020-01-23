Gaziosmanpaşa'da yangın (2) - Binadan bebeğin çıkartılması
Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki yedi katlı binanın bodrumunda yangın çıktı üst katlarda mahsur kalan çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi.
23.01.2020 20:57 | Son Güncelleme: 23.01.2020 20:58
Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki yedi katlı binanın bodrumunda yangın çıktı üst katlarda mahsur kalan çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince tahliye edilen vatandaşlara sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Kaynak: AA