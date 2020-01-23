Gaziosmanpaşa'da yangın (2) - Binadan bebeğin çıkartılması
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Gaziosmanpaşa'da yangın (2) - Binadan bebeğin çıkartılması

Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki yedi katlı binanın bodrumunda yangın çıktı üst katlarda mahsur kalan çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi.

23.01.2020 20:57 | Son Güncelleme: 23.01.2020 20:58
Gaziosmanpaşa'da yangın (2) - Binadan bebeğin çıkartılması

Pazariçi Mahallesi 'ndeki yedi katlı binanın bodrumunda yangın çıktı üst katlarda mahsur kalan çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi. ekiplerince tahliye edilen vatandaşlara sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Gaziosmanpaşa'da yangın (2) - Binadan bebeğin çıkartılması
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