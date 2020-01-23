Gaziosmanpaşa'da yangın (1)
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Gaziosmanpaşa'da yangın (1)

Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki yedi katlı binanın bodrumunda yangın çıktı üst katlarda mahsur kalan çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi.

23.01.2020 20:46 | Son Güncelleme: 23.01.2020 20:48
Gaziosmanpaşa'da yangın (1)

Pazariçi Mahallesi 'ndeki yedi katlı binanın bodrumunda yangın çıktı üst katlarda mahsur kalan çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi. ekiplerince tahliye edilen vatandaşlara sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Gaziosmanpaşa'da yangın (1)
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