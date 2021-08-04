Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'da yan bakma kavgası kamerada
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Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'da yan bakma kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziosmanpaşa'da yan bakma kavgası kamerada Karakol önünde kavgaya devam ettiler Gaziosmanpaşa'da yan bakma nedeniyle çıkan kavga kameralara yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da yan bakma kavgası kamerada

Karakol önünde kavgaya devam ettiler

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da yan bakma nedeniyle çıkan kavga kameralara yansıdı. Karakol önünde de birbirine giren taraflar, güçlükle sakinleştirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre iki grup yan bakma tartışması nedeniyle tartışmaya başladı ve tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay polisin müdahalesi ile karakola taşındı. Karakola getirilen taraflar karakol girişinde de birbirine girdi. Yumrukların kemerlerin kullanıldığı kavga yine polis ekiplerinin müdahalesi ile ayrıldı. Kavgaya karışan taraflar, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'da yan bakma kavgası kamerada
Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'da yan bakma kavgası kamerada
Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'da yan bakma kavgası kamerada
Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'da yan bakma kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

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