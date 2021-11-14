GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - - Gaziosmanpaşa'da vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için sandık başına gitti

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi, Bulgaristan'da yapılan seçimler için oy kullanan yaşlılar başta olmak üzere vatandaşları evlerinden araçlarla okula taşıdı. Belediyenin mobil büfesinden seçmenlere çay ve kahve ikramları yapıldı.

Bulgaristan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için Gaziosmanpaşa'da da çifte vatandaşlık sahibi Türkler sabah saat 07.00 itibariyle Kadri Yörükoğlu Okulu'nda sandık başına gitti. İlçede 3 bin 600 seçmen bulunurken, Gaziosmanpaşa Belediyesi ise oy kullanan yaşlılar başta olmak üzere vatandaşları evlerinden araçlarla okula taşıdı. Okul bahçesinde ise belediyenin mobil büfesinden seçmenlere çay ve kahve ikramları yapıldı.

Oy kullanma gelen bir kişi, "İlk defa Türk bir cumhurbaşkanı adayımız var. Biz bu arkadaşımıza büyük bir destek vereceğiz. İnşallah kazanacağız" dedi.

Oy kullanmaya gelen başka bir vatandaş ise, "Biz o ülkeye Bulgarlardan daha fazla hizmet verdik. ve bir Türk'ün de Cumhurbaşkanı olma hakkı vardır" diye konuştu.

Türkan Sevinç, "Bu seçimin burada ve Bulgaristan'da yaşayan Türkler için hayırlı olmasını diliyorum. İlk defa bir Türk Cumhurbaşkanı adayı oldu. İnşallah hepimiz için güzel olur" ifadelerini kullandı.