Son dakika haberi: GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Son dakika gündem haberi... Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satışı yapılan adrese düzenlenen baskında 6 kilogram 23 gram bonzai ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satışı yapılan adrese düzenlenen baskında 6 kilogram 23 gram bonzai ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini alan polis, geçen perşembe operasyon düzenledi. Burada yapılan aramalarda, çöp poşetlerine 7 parça halinde gizlenmiş vaziyette 6 kilogram 23 gram bonzai, 105 gram kokain, 7 uyuşturucu hap, hassas terazi, 5 kutu 50 ml amonyak ele geçirdi. Ekipler, B.Y. ve Ö.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçundan dün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Baskın anı kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı