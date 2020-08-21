Gaziosmanpaşa'da toprak kayması yaşanan alan havadan görüntülendi GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta toprak kayması meydana geldi.

GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının meydana geldiği bölge havadan görüntülendi.

Karlıtepe Mahallesi Yahya Galip Caddesi'nde bulunan, yapımı devam eden inşaatta toprak kayması meydana geldi. Durumu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, inşaatın yanında bulunan 4 katlı binada oturanları tahliye etti. Toprak kaymasının meydana geldiği bölge, havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA