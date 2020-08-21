Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
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Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi

Gaziosmanpaşa'da temeli yeni atılan bir inşaatta meydana gelen toprak kayması nedeniyle yandaki 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

21.08.2020 07:04 | Son Güncelleme: 21.08.2020 07:09

Gaziosmanpaşa'da temeli yeni atılan bir inşaatta meydana gelen toprak kayması nedeniyle yandaki 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Karlıtepe Mahallesi Çeşme Üstü Sokak'ta temeli yeni atılan inşaat alanında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Can kaybının yaşanmadığı olayda polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yandaki 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi

Kaynak: AA

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