Gaziosmanpaşa'da toplu ulaşım denetlendi: 4 sürücüye cezai işlem uygulandı
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Gaziosmanpaşa'da toplu ulaşım denetlendi: 4 sürücüye cezai işlem uygulandı

Gaziosmanpaşa'da korona virüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme döneminde polis ekipleri, toplu ulaşımda uyulması gereken kurallara yönelik denetim yaptı.

Gaziosmanpaşa'da toplu ulaşım denetlendi: 4 sürücüye cezai işlem uygulandı
05.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:17

Gaziosmanpaşa'da korona virüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme döneminde polis ekipleri, toplu ulaşımda uyulması gereken kurallara yönelik denetim yaptı. Yolcu kapasitesine uymayan 4 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye normalleşme sürecine girerken İstanbul Valiliği tarafından alınan karar ile toplu ulaşımda ayakta yolcularla ilgili karar alınmıştı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Küçükköy Cengiz Topel Caddesi'nde toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada otobüs ve minibüsler durdurularak korona virüs salgınına karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirme yapıldı. Yolcu sayısı kuralına uymayan 3 minibüs ve bir otobüs sürücüsüne Hıfzıssıhha Kanunundan 3 bin 180 lira, fazla yolcu almaktan 104'er lira cezai işlem uygulandı. Araç sürücülerine ve yolculara maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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