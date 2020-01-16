Gaziosmanpaşa'da tırın altında kalan kız çocuğu öldü
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Gaziosmanpaşa'da tırın altında kalan kız çocuğu öldü

Gaziosmanpaşa'da tırın altında kalan kız çocuğu hayatını kaybetti.

16.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:26
Gaziosmanpaşa'da tırın altında kalan kız çocuğu öldü

'da tırın altında kalan kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye, Paşa Mahallesi 1082. Sokak'ta, annesiyle pazardan dönen 5 yaşındaki Fatmanur Asan, ebeveyninin elini bırakarak yola doğru koşmaya başladı.

Bu sırada sokaktan geçen 34 EK 1125 plakalı tırı fark edemeyen çocuk, aracın altında kaldı.

verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazadan sonra tır sürücüsü gözaltına alındı.

Asan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından 500 Evler Mezarlığı gasilhanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazaya karışan tır çekilene kadar sokakta güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
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