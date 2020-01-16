GAZİOSMANPAŞA'DA TIR'IN ALTINDA KALAN ÇOCUK ÖLDÜ (1)

16.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:09

Şahin BOZKURT/ GAZİOSMANPAŞA'da TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay saat 15.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesinin elinden kaçan çocuk 5 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Kaynak: DHA