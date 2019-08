GAZİOSMANPAŞA'DA TERS ŞERİTTE İLERLEYEN HAFRİYAT KAMYONU KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA, ters şeride giren hafriyat kamyonu şoförü trafik ve can güvenliğini hiçe saydı. Karşıdan gelen araçların selektör yaparak uyarmasına rağmen hızla yoluna devam etti. Şans eseri kazanın yaşanmadığı, o anları ise bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntüler sabah saatlerinde Kemal Paşa Bulvarı'nda kaydedildi. Bir hafriyat kamyonu şoförü, kendi güzergahını kullanmak yerine karşı yolu kullanarak, ters şeritte hızla yoluna devam etti. Kamyonun dörtlü sinyal lambalarını yakan sürücü, ters şeritte giderek karşıdan gelen araçlara zor anlar yaşattı. Karşıdan gelen araçların selektör yaparak uyardığı kamyon şoförü, uyarılara aldırış etmeyerek adeta terör estirdi.

BU İNSANLARA YAPILMIŞ BİR TERÖRDÜR

Motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Bilici, 'Günde 250-300 kilometre yol yapıyorum ve ters şeride geçen birçok araç görüyorum. Hem üstümüze sürüyorlar hem de haklılarmış gibi bizi darp ettikleri de oluyor. Yol iki şeritli, araba büyük, o yüzden beni görmeyip aniden fren yapıp kasası üstümüze bile devrilebilirdi. Devletimizin veya belediyelerin buna çare bulması lazım. Bu insanlara yapılmış bir terördür dedi.

TAM BİR TRAFİK CANAVARI, İNSANLARIN HAYATLARIYLA OYNUYORLAR

Görüntüleri izleyen bir başka sürücü Sercan Sarı ise, 'Tam bir trafik canavarı. İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar. Araçların selektör yapmasına rağmen yoluna devam ediyor. Bildiğin trafik terörü bunlar. Biz yıllardır, her gün 12 saat araç üstündeyiz. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Her ne kadar cezalar ağırlaştırılmış olsa da kimse uymuyor. Hafriyatçılar bu yollarda bu şekilde olmuyor. Kaldırsınlar, nasıl köprülerde bir geçiş sistemi varsa, bu şekilde bu insanları şehir içlerine sokmasınlar diye konuştu.

BİR BAŞKA KAMYON ŞOFÖRÜ 'DOĞRU DEĞİL AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK

Bir başka kamyon şoförü Muhammed Ahmet ise, görüntülerdeki kamyonun sabah saatlerinde yaşanan kaza nedeniyle ters şeridi kullanmış olabileceğini belirterek, 'Sabah saat 06.30'da yolun karşı tarafından kaza olmuş. Hafriyat kamyonları da oradan geçemiyor. Virajda yok dönecek. O vatandaş da onu çekmiş. Bu doğru değil ama yapacak bir şey yok. Biz hafriyat çekiyoruz mecbur bu tarafa yola gideceğiz.ö ifadelerini kullandı. Ters şeritten gitmenin büyük bir risk taşıdığının hatırlatılması üzerine Muhammet Ahmet, 'Dörtlüleri yakıyor, yavaş yavaş gidiyor. Zaten 120 kilometre hızla kimse gitmez ki. Buradan yaklaşık 2 kilometre yol var dedi.

Kaynak: DHA