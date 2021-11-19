GAZİOSMANPAŞA'DA TELEFONLA KONUŞURKEN MOTOSİKLETİ FARK ETMEDİ

Motosikletin kadına çarpması kamerada

Ömer ÇETİNASLANİSTANBUL,(DHA)- GAZİOSMANPAŞA'da, telefonla konuştuğu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, motosiklet çarptı. Motosiklet sürücü ile kadın, kazayı yara almadan atlatırken kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Telefonla konuşarak cadde üzerinde ilerleyen kadın, yolun karşısına geçmek istedi. Bir süre bekledikten sonra karşıya geçmek için yola doğru ilerleyen kadına, o sırada cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın savrularak düştü. Kendisine çarpan motosiklet sürücüsü, hakimiyetini kaybettiği motosikletini düşürse de kendisi ayakta kaldı. Motosikletiyle taşıdığı su bidonu da yola savruldu. Motosiklet sürücüsü önce düşen bidonunu aldı, daha sonra çarptığı kadını yerden kaldırdı. Çevredeki vatandaşlar da kadının yardımına koştu. Motosiklet sürücüsü ile kadın, kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan yaşanan kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, cep telefonuyla konuşarak karşıya geçmeye çalışan kadına motosikletin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle düşen kadına, motosiklet sürücü ve çevredeki vatandaşlar yardım ediyor.