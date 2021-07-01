Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA TEKEL BAYİSİNE POMPALI SALDIRI KAMERADA
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Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA TEKEL BAYİSİNE POMPALI SALDIRI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre GAZİOSMANPAŞA'da iki kişinin, otomobille önüne geldikleri tekel bayisine pompalı tüfekle düzenledikleri saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GAZİOSMANPAŞA'da iki kişinin, otomobille önüne geldikleri tekel bayisine pompalı tüfekle düzenledikleri saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polisin, saldırganları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Olay, 21 Haziran Pazartesi günü gece saatlerinde Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Sokağa geldikleri otomobilde bir süre bekleyen iki şüpheli, ardından tekel bayisine doğru yürüdü. Şüphelilerden biri, koltuk altında sakladığı pompalı tüfekle tekel bayisine doğru birkaç el ateş açtı. Şüpheliler, daha sonra koşarak, uzaklaştı. Fişeklerin hedefi olan tekel bayisinin kepenkleri zarar gördü. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANLARI KAMERADA

Saldırı anları tekel bayi ve çevresinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokağa gelen şüphelilerin otomobilde bir süre bekledikleri, ardından inerek yürüdükleri, şüphelilerden birinin pompalı tüfekle ateş açtığı, ardından koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA TEKEL BAYİSİNE POMPALI SALDIRI KAMERADA
Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA TEKEL BAYİSİNE POMPALI SALDIRI KAMERADA
Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA TEKEL BAYİSİNE POMPALI SALDIRI KAMERADA
Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA TEKEL BAYİSİNE POMPALI SALDIRI KAMERADA
Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA TEKEL BAYİSİNE POMPALI SALDIRI KAMERADA
Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA TEKEL BAYİSİNE POMPALI SALDIRI KAMERADA
Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA TEKEL BAYİSİNE POMPALI SALDIRI KAMERADA
Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA TEKEL BAYİSİNE POMPALI SALDIRI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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