Gaziosmanpaşa'da tam kapanmada temizlik, dezenfekte ve çevre düzenlemeleri kesintisiz sürecek
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Gaziosmanpaşa'da tam kapanmada temizlik, dezenfekte ve çevre düzenlemeleri kesintisiz sürecek

Gaziosmanpaşa'da tam kapanmada temizlik, dezenfekte ve çevre düzenlemeleri kesintisiz sürecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa Belediyesi, tam kapanma döneminde temizlik, dezenfekte ve çevre düzenleme çalışmalarını ilçe genelinde kesintisiz olarak sürdürecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, tam kapanma döneminde temizlik, dezenfekte ve çevre düzenleme çalışmalarını ilçe genelinde kesintisiz olarak sürdürecek. Bu süreçte ihtiyaç sahipleri için sıcak yemek dağıtımı ve erzak yardımlarına devam edecek olan belediye, 7/24 hizmet veren Çağrı Merkeziyle vatandaşların her ihtiyacında yanında olacak.

Bu akşam saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma dönemine geçilirken salgın ile mücadele adına ilk günden bu yana sıkı tedbirler alan Gaziosmanpaşa Belediyesi, tam kapanma sürecinde de çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürecek. İlçe genelinde temizlik, dezenfekte ve çevre düzenleme çalışmalarına titizlikle devam edecek olan belediye, sıcak yemek dağıtımı ve erzak yardımlarıyla da vatandaşları yalnız bırakmayacak. Ayrıca ekipler, acil her türlü duruma karşı görev başında nöbette olacak.

Temizlik ve dezenfekte çalışmaları en üst düzeyde olacak

İlçede bin 452 cadde ve sokak, 11 pazar yeri ile meydanları kapsayan yıkama ve dezenfekte çalışmaları aralıksız olarak devam edecek. Çalışmalar kapsamında bin 750 adet çöp konteyneri de rutin olarak ilaçlanacak. Süreç boyunca İlçe Sağlık Müdürlüğü ile irtibat halinde olacak olan belediye ekipleri, koronavirüs testi pozitif olan vatandaşların binalarını da ilaçlayıp dezenfekte etmeye devam edecek.

Çevre ve yeşil alan çalışmaları hızla devam ediyor

Tam kapanma döneminde yeşil alan, çevre düzenleme ve geri dönüşüm çalışmaları da aralıksız sürecek. "Daha Yeşil Bir Gaziosmanpaşa" için ilçe genelinde ağaç dikimlerine devam eden belediye, orta refüj ve peyzaj düzenleme çalışmalarıyla da cadde ve sokakları estetik bir görünüme kavuşturacak. Geri dönüşüm çalışmaları kapsamında ise haftanın 7 günü geri dönüşebilir atıklar, ev ve iş yerlerinden sıfır atık toplama araçlarıyla toplanacak.

İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve erzak yardımları sürecek

Bu süreçte sosyal ve ekonomik yönden vatandaşlara desteklerini sürdürecek Gaziosmanpaşa Belediyesi, evde yemek hazırlama imkanı olmayan, 65 yaş üstü kimsesiz, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine her gün iftarlık sıcak yemek dağıtımı yapmaya devam edecek. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik hazırlanan zengin içerikli erzak kolisi dağıtımları da sürdürülerek, Ramazan ayının bereketi vatandaşlarla paylaşılacak.

Sokak hayvanları sahipsiz değil

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların evde kaldığı süreçte sokak hayvanlarının yemek ve su bulmakta zorlanmaması adına her gün 86 noktada mama ve su dağıtımı yapacak. Can dostlarımızın beslenme ve bakımı ile yakından ilgilenecek olan ekipler, mama, suluk ve kedi evlerinin de düzenli olarak temizliklerini gerçekleştirecek. Meydanlarda ise kuşlara yem dağıtımı yapılacak.

Çağrı merkezi 7/24 hizmet veriyor

Gaziosmanpaşa'da vatandaşlar, süreç boyunca her türlü acil durumda 444 0 467 numaralı Gaziosmanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak, 7/24 taleplerini iletebilecek. Çağrı merkezine ulaşan talepler derhal ilgili birimlere iletilerek, hızlı çözüm üretilecek. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da tam kapanmada temizlik, dezenfekte ve çevre düzenlemeleri kesintisiz sürecek
Gaziosmanpaşa'da tam kapanmada temizlik, dezenfekte ve çevre düzenlemeleri kesintisiz sürecek
Gaziosmanpaşa'da tam kapanmada temizlik, dezenfekte ve çevre düzenlemeleri kesintisiz sürecek
Gaziosmanpaşa'da tam kapanmada temizlik, dezenfekte ve çevre düzenlemeleri kesintisiz sürecek
Gaziosmanpaşa'da tam kapanmada temizlik, dezenfekte ve çevre düzenlemeleri kesintisiz sürecek
Gaziosmanpaşa'da tam kapanmada temizlik, dezenfekte ve çevre düzenlemeleri kesintisiz sürecek
Gaziosmanpaşa'da tam kapanmada temizlik, dezenfekte ve çevre düzenlemeleri kesintisiz sürecek
Gaziosmanpaşa'da tam kapanmada temizlik, dezenfekte ve çevre düzenlemeleri kesintisiz sürecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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