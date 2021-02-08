Gaziosmanpaşa'da tabelanın otomobilin üzerine uçtuğu anlar kamerada
08.02.2021 23:02 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:14
GAZİOSMANPAŞA'da, fırtına nedeniyle tabelanın otomobilin üzerine uçtuğu anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.
GAZİOSMANPAŞA'da, fırtına nedeniyle tabelanın otomobilin üzerine uçtuğu anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.
- İstanbul
Gaziosmanpaşa 500 Evler Mahallesi'nde etkili olan fırtına bir sürücü kursunun tabelasını yerinden söktü. Tabelanın, bir otomobilin üzerine uçtuğu anlar saniye saniye vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı