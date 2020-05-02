Gaziosmanpaşa'da suçüstü yakaladığı hırsızı sopayla böyle dövdü
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Gaziosmanpaşa'da suçüstü yakaladığı hırsızı sopayla böyle dövdü

Gaziosmanpaşa'da suçüstü yakaladığı hırsızı sopayla böyle dövdü
02.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:08

Gaziosmanpaşa'da suçüstü yakaladığı hırsızı sopayla böyle dövdü Gaziosmanpaşa'da gecekonduların kapılarını çalan hırsız ev sahibine yakalandı.

Gaziosmanpaşa'da suçüstü yakaladığı hırsızı sopayla böyle dövdü

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da gecekonduların kapılarını çalan hırsız ev sahibine yakalandı. Ev sahibi suçüstü yakaladığı hırsızı sopayla döverek uzaklaştırdı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar mahalledeki gecekonduların kapılarına dadandı. Mahalleye gelen 3 hırsız 2 gecekondunun kapısını çaldı. Geçtiğimiz aylarda mahalleye gelen hırsızlardan biri bu kez bir gecekondunun depo olarak kullanılan kısmına girdi. Tam bu sırada ev sahibi Remzi Ö. hırsızı fark etti. Hırsızı suçüstü yakalayan ev sahibi elindeki sopayla döverek mahalleden uzaklaştırdı. Dün gecede aynı hırsızlar mahalleye geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına da aldırış etmeyen hırsızlar Ö.'nün evinin girişinde bulunan demir bahçe kapısını sökerek mahalleden kaçtı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da suçüstü yakaladığı hırsızı sopayla böyle dövdü

Kaynak: İHA

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