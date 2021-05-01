Gaziosmanpaşa'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı
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Gaziosmanpaşa'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

Gaziosmanpaşa'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi, sokakta yürürken, araçla gelen kimliği belirsiz kişilerin silahla ateş açması sonucu yaralandı.

GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi, sokakta yürürken, araçla gelen kimliği belirsiz kişilerin silahla ateş açması sonucu yaralandı.

Olay, önceki gün saat 16.15 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası bilinmeyen bir araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, sokakta yürüyen N.U.'ya silahla ateş açtı. N.U. yaralanırken, şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesin ardından N.U'yu hastaneye kaldırdı.

Tedavisi süren N.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde detaylı delil incelemesi yapılırken, çevredeki güvenlik kamera kayıtları toplanarak emniyete götürüldü.  Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden olayı gerçekleştiren şüphelileri ve kaçtıkları aracın plakasını tespit etti. 

Gaziosmanpaşa'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı
Gaziosmanpaşa'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı
Gaziosmanpaşa'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı
Gaziosmanpaşa'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı
Gaziosmanpaşa'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı
Gaziosmanpaşa'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı
Gaziosmanpaşa'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı
Gaziosmanpaşa'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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