Gaziosmanpaşa'da sokakta kayak takımı ile kaydı
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Gaziosmanpaşa'da sokakta kayak takımı ile kaydı

14.02.2021 16:32 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:39
Gaziosmanpaşa'da sokakta kayak takımı ile kaydı

GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi kayak takımlarını çıkararak karla kaplı ara sokaklarda kayak yaptı.

GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi kayak takımlarını çıkararak karla kaplı ara sokaklarda kayak yaptı.

İstanbul'da kar yağışı etkili olurken, Yeşilpınar Mahallesi'nde bir kişi yolların beyaz örtü ile kaplı olduğunu görünce evinden kayak takımını alarak aşağı indi. Kayak tutkunu cep telefonu ile görüntülenirken kısa süre sonra gözden uzaklaştı.


- İstanbul
Gaziosmanpaşa'da sokakta kayak takımı ile kaydı
Gaziosmanpaşa'da sokakta kayak takımı ile kaydı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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