Gaziosmanpaşa'da sokakta kayak takımı ile kaydı
14.02.2021 16:32 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:39
GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi kayak takımlarını çıkararak karla kaplı ara sokaklarda kayak yaptı.
GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi kayak takımlarını çıkararak karla kaplı ara sokaklarda kayak yaptı.
- İstanbul
İstanbul'da kar yağışı etkili olurken, Yeşilpınar Mahallesi'nde bir kişi yolların beyaz örtü ile kaplı olduğunu görünce evinden kayak takımını alarak aşağı indi. Kayak tutkunu cep telefonu ile görüntülenirken kısa süre sonra gözden uzaklaştı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı