Gaziosmanpaşa'da sokakta kayak takımı ile kaydı

GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi kayak takımlarını çıkararak karla kaplı ara sokaklarda kayak yaptı.

GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi kayak takımlarını çıkararak karla kaplı ara sokaklarda kayak yaptı.

İstanbul'da kar yağışı etkili olurken, Yeşilpınar Mahallesi'nde bir kişi yolların beyaz örtü ile kaplı olduğunu görünce evinden kayak takımını alarak aşağı indi. Kayak tutkunu cep telefonu ile görüntülenirken kısa süre sonra gözden uzaklaştı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı