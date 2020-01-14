Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla döven kişi tutuklandı
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Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla döven kişi tutuklandı

GAZİOSMANPAŞA'da bir kadını sokak ortasında döven şüpheli Faik Mutlu, çıkarıldığı mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklandı.

14.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:37
Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla döven kişi tutuklandı
GAZİOSMANPAŞA'da bir kadını sokak ortasında döven şüpheli Faik Mutlu, çıkarıldığı mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklandı. 

'de 3 Ocak'ta meydana gelen olayda elindeki sopayla bir kadını darp ettiği için gözaltına alınan şüpheli Faik Mutlu (50), 'ne getirildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Faik Mutlu, çıkarıldığı mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklandı. 

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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