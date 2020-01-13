Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla dövdü(Ek bilgi ve fotoğraf)
GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi, kadını sokak ortasında sopayla dövdü.
13.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:02
GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi, kadını sokak ortasında sopayla dövdü. Kadının şikayette bulunduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen F.K., gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
- İstanbul
Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen F.K., elindeki sopayla kadına defalarca vurdu. Kadına bağıran saldırgana kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDDİASIGörüntülerdeki F.K.'nin, kadının şikayeti üzerine geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan kadının, şüphelinin oğluyla arkadaşlık yaptığını ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylediği kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA