GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVDÜ
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GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVDÜ

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-İstanbul DHAGaziosmanpaşa'da bir kişi, kadını sokak ortasında sopayla dövdü.

13.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:46
GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVDÜ

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-İstanbul DHA

'da bir kişi, kadını sokak ortasında sopayla dövdü. Kadının şikayette bulunduğu kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülürken gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen kişi, elindeki sopayla kadına defalarca vurdu. Kadına bağıran saldırgana kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDDİASISaldırıya uğrayan kadının şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sopayla kadına saldıran kişinin kişinin F.M. olduğunu tespit etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler F.M'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan saldırıya uğrayan kadın emniyetteki ifadesinde F.M'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve oğluyla arkadaşlık etmemesi için yanına gittiği sırada F.M'nin sopalı saldırısına uğradığını söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü: ------

-olayla ilgili görüntüler


Kaynak: DHA
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